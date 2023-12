Formazioni ufficiali Cosenza-Parma | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ledi, sfida valida per la diciassettesima giornata di. La capolista sarà impegnata in trasferta in Calabria e sfiderà da favorita una squadra in difficoltà, in quanto reduce da tre sconfitte consecutive. In palio tre punti pesanti per entrambe. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.