Formazioni ufficiali Chelsea-Sheffield United | Premier League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ledi, sfida valida per la diciassettesima giornata di. Tre sconfitte nelle ultime quattro per i Blues, che si affidano a Stamford Bridge per tornare a conquistare i tre punti. Impegno più che alla portata per la squadra di Pochettino, opposta al fanalino di coda. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:00 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Badiashile, Colwill; Caicedo, Gallagher; Sterling, ...