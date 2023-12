Formazioni ufficiali Athletic Bilbao-Atletico Madrid | Liga 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ledi, sfida valida per la diciassettesima giornata di. Trasferta ostica per i colchoneros, che fanno visita a una squadra imbattuta da sei gare e capace di sopravvivere anche alla capolista Girona. Stesso discorso per i baschi, opposti alla brigata di Simeone che ha vissuto un’ottima prima parte di stagione, trascinata dalla coppia d’attacco Griezmann-Morata. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....