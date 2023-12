Flora Canto racconta il curioso modo in cui Enrico Brignano l’ha corteggiata

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 dicembre 2023), alla conduzione del programma di Rai 2 Gli Occhi del Musicista al fianco diRuggeri, si èta a Il Messaggero. L’attrice romana ha ripercorso la sua carriera televisiva, partendo dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, il fortunato dating show di Maria De Filippi. Il ruolo di tronista fu la “prima scuola” per, che in precedenza aveva già fatto un’apparizione nella sesta edizione del Grande Fratello. All’epoca, infatti, il fidanzato – l’ormai noto conduttore Filippo Bisciglia – la tradii in diretta con la coinquilina Simona Salvemini. Quella nel reality show più famoso d’Italia fu solamente un’apparizione, ma la portò al debutto ufficiale in tv. Era il 2006 e l’emergente showgirl affiancò Gianfranco De Laurentiis in una striscia quotidiana sui mondiali di calcio in ...