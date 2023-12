Fiumicino | Coronas Forza Italia | “Con l’approvazione del Dup via Oblach avrà finalmente il suo parco”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 16 dicembre 2023), 16 dicembre 2023 – “Un’ottima notizia che arriva nella seconda seduta del Consiglio comunale: abbiamo approvato il Dup (Documento unico di programmazione) e nel piano dell’opera 2024 (leggi qui) sono stati inseriti i fondi sia per la manutenzione straordinaria e riqualificazione deldi via, che per la realizzazione di piazza della Madonnella”. A parlare è Alessio, capogruppo di. “E’ una battaglia, questa, che porto avanti da anni per restituire a due punti di riferimento di Isola Sacra il decoro che meritano – prosegue-. Ildi via, in particolare, ha sempre versato in condizioni di incuria, degrado ed abbandono, nonostante fosse un’area ...