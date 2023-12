Fiorentina-Verona domenica 17 dicembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 16 dicembre 2023) Lapareggiando 1-1 contro il Ferencvaros ha guadagnato il primo posto che evita i playoff in Conference League ma ha perso Nico Gonzalez e quello contro gli ungheresi è stato il terzo pareggio consecutivo per una squadra che fatica a trovare continuità sul piano dei risultati e a vincere in trasferta come si è InfoBetting: Scommesse Sportive e