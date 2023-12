Fiorentina | battere il Verona domenica ore 15 anche senza Gonzalez Formazioni

Leggi su firenzepost

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ci sarà Milenkovic, che non era stato espulsoall'Olimpico: un abbaglio per quasi tutti i cronisti, che arbitro e collaboratori non hanno dissipato. Meglio così. Mrà invece Nico: gli esami effettuati in seguito all'infortunio durante la gara con il Ferencvaros hanno evidenziato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra. L'attaccante argentino, ha fatto sapere la società attraverso una nota, ha già cominciato il percorso riabilitativo in attesa di essere rivalutato nelle prossime settimane. Rientrerà, forse, a fine gennaio L'articolo proviene da Firenze Post.