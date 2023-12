Finestkind | la recensione del film con Tommy Lee Jones e Jenna Ortega

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il, 2023. Regia: Brian Helgeland. Cast:Lee, Ben Foster, Toby Wallace. Genere: Drammatico, trhiller. Durata: 166 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Paramount+. Trama: Due fratellastri cresciuti in mondi diversi cercano di riconnettersi l’uno con l’altro nelle acque agitate di New Bedford, Massachusetts, iniziando a lavorare insieme nel settore della pesca commerciale. Dopo un accordo andato male con alcuni trafficanti di Boston, però, i due si troveranno a dover prendere importanti decisioni. Con, presentato in anteprima l’8 settembre di quest’anno al Toronto InternationalFestival, lo sceneggiatore di Mystic River – nonché premio Oscar nel 1998 per la sceneggiatura non originale di L.A. ...