Finanziamento di 50 mila euro alla Biblioteca Civica Joppi

Leggi su udine20

(Di sabato 16 dicembre 2023) “Questo nuovo, il primo dopo tanti anni, è un successo non solo per Udine ma per tutta la cultura friulana. Il ruolo primario dellanella conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico storico friulano è riconosciuto dlegge: auspichiamo che possa essere ripristinata una linea diregolare, fondamentale per dare continuità e potenziare in futuro l’ottimo lavoro che la Sezione Friulana dellasvolge nella tutela e nella diffusione di questi documenti importantissimi per la storia, la lingua e la cultura del nostro territorio”. Questo è il commento della consigliera comunale con delega all’Identità friulana e al Plurilinguismo Stefania Garlatti-Costa all’indomani dell’approvazione del ...