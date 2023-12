Filipe Luis | «Simeone chiamava Messi “il nano” | metteva quattro giocatori a marcarlo»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 dicembre 2023), ex difensore dell’Atletico Madrid, a Charla Podcast ha raccontato durante quanto fosse difficile giocare contro. Quando era al Barça la Pulce era il terrore di ogni tecnico avversario e delle difese. «è il miglior giocatore che abbia mai affrontato. Ho guardato tutte le sue partite dal 2006 al 2016, quando ho iniziato ad affrontarlo. Se il mio allenatore mi avesse fatto difendere, non avrei fatto niente, perché gli allenatori inventavano sempre tattiche per fermarlo, ma lui continuava a fare gol e assist». Tra i tecnici terrorizzati dall’estro dell’argentino c’era anche il connazionaleracconta così la sua tattica: «Ci sono allenatori che mettono un giocatore a marcare, altri ne ...