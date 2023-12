Figuraccia Ferragni sul pandoro benefico

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) C'è tutta una questioneche neanche ve la sto a spiegare. Anzi no, son qui apposta. È una storia di pandori e, quindi, molto natalizia. Ma è anche una storia parecchio italiana, di tristissimo fotti-fotti, una roba grossolana da film di Vanzina. Ecco, sì, diciamo che in un qualche modo siamo di fronte al cinepanettone 2023, solo che al posto di Boldi e De Sica c'è la regina Chiara, la più amata e invidiata dagli italiani (almeno fino a ieri). E, quindi, l'Antitrust ha sanzionato le società Fenice e TBS Crew, intestate a costei, per 400 e 675 mila euro, oltre che l'azienda Balocco (420 mila euro). Cifre non particolarmente ingenti se pensiamo che Sua Signoria le incassa con una manciata di contenuti su Instagram, ma che hanno fatto incazzare il popolo, tradito dall'Immacolata per una questione di pandori-benefici che non erano poi così ...