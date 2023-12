Femminicidi | molestie | violenza psicologica | i dati choc sulle donne vittime di abusi

Leggi su tpi

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nel 2023 ogni tre giorni una donna viene uccisa per mano di un uomo. Questa statistica, ormai tristemente nota, si accompagna ad altri tipi di violenze che ledevono subire. Violenze sessuali, maltrattamenti e, stalking,ed economica, revenge porn,digitale. La situazione nel Paese è drammatica, lo possiamo evincere dai numeri che ci restituiscono un quadro disarmante sotto diversi aspetti. AssassiniSecondo ielaborati dall’Istituto Eurispes sulla base dei numeri del Ministero dell’Interno, mentre il numero degli omicidi in Italia è costantemente in diminuzione dal 2007, quello deirisulta costante dal 2013. Dal primo gennaio al 19 novembre di quest’anno, sono stati commessi in Italia 295 omicidi: 106 ...