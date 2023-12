Femminicidi | lunedì un emendamento per destinare il tesoretto della manovra ai centri antiviolenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) “Veniamo da giorni di forte scossa nel Paese per i, violenza e stupro. A quelle piazze che il 25 novembre si sono riempite di persone e di donne per chiedere alla politica di far fare un salto in avanti nel Paese come rispondiamo? Le opposizioni si stanno unendo su unaffinché i pochi soldi lasciati al Parlamento per lasiano messi per il contrasto alla violenza di genere, la maggioranza faccia la stessa cosa: rinunci a mance e mancette e metta quelle risorse con noi”. È stata la segretaria del Pd Elly Schlein a lanciare alla maggioranza la palla dell’iniziativa concordata venerdì 15 dicembre, mentre la presidente di Azione, Mara Carfagna, parla di “un segnale positivo nelle ultime ore dal Senato”, dove “tutte le opposizioni hanno deciso di utilizzare i soldi che il Governo ha riconosciuto al Parlamento ...