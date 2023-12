Federico Gatti | la classe operaia vuole riprendersi il tricolore 

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic – Si dice che la miglior difesa sia l’attacco. E se il miglior attaccante fosse un difensore? In attesa che Vlahovic – un gol nelle ultime dieci giocate – ritrovi se stesso, e al di là del fisiologico (mezzo) passo falso di ieri sera, ci ha pensato il pacchetto arretrato juventino a tenere viva la lotta scudetto. Tra gli altri, nei tre là dietro che si fanno largo in avanti, brilla il rendimento del centrale meno atteso., proveniente – per davvero – dalla, ha infatti dimostrato di saperci fare in entrambe le aree. Dalla Promozione alla Vecchia Signora Non ha il curriculum del collega Danilo, né il piede educato di Alex Sandro. E nemmeno un impatto a bilancio come quello dell’altro verdeoro Bremer. In principio furono Pavarolo e Saluzzo. Ossia Promozione ed Eccellenza, ...