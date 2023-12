(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Ipocriti e codardi. Questo sono. Nessuno adha avuto il coraggio di dire ache quello in braccio per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia non è un figlio, ma un reato universale. Nessuno ha avuto il coraggio di dargli del criminale, nessuno ha avuto il coraggio di dirgli che la GPA loro la considerano più grave della tortura o della riduzione in schiavitù, al pari del genocidio. Ancora una volta, forti con i deboli, deboli con i forti. Ipocriti e codardi". Lo scrive su X Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria Pd.

Tempo di lettura: < 1 minuto“È di oggi la notizia che la regione Campania ha approvato il piano triennale per le assunzioni dell’Ospedale San ... (anteprima24)

“Anche domani non si terrà la seduta del consiglio regionale e così, si continua a prendere tempo e a perderlo rispetto alle legittime istanze che ... (tarantinitime)

Caserta . Sono i Moderati del consigliere regionale di Mondragone ( Caserta ) Giovanni Zannini ad uscire vincitori dalle Elezioni per il rinnovo del ... (casertanotizie)

Sarà la sbornia dei numeri. “Oltre le aspettative”. La fame di elezioni. “Fondamentali, per l’Ue e per il Veneto”. Eppure Elena Donazzan sente che il ... (ilfoglio)

'Atreju' versus 'Studios', scontro a distanza tra il Pd e Fratelli d'Italia

Alla festa dei giovani di, ricorda Conte, 'sono andato da presidente del Consiglio quando ... 'I vertici Rai pretendano le dimissioni di Corsini', chiede Alessandro, 'il suo ruolo è ...

Ultimo'ora: Fdi: Zan (Pd), 'destra ipocrita e codarda con Musk ad Atreju' La Svolta

Report, l’inchiesta su Alessandro Zan e Michela Di Biase: «Società che guadagnano sui diritti». Loro: «Solo... Corriere della Sera

Fdi: Zan (Pd), ‘destra ipocrita e codarda con Musk ad Atreju’

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Ipocriti e codardi. Questo sono. Nessuno ad Atreju ha avuto il coraggio di dire a Musk che quello in braccio per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia non è un figlio, ma un ...

Manovra: Damante (M5S), ‘su ponte stretto scippo governo al sud va chiarito’

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Un’intesa sul cronoprogramma dei lavori sulla manovra al Senato c’è. Ora si auspica che la maggioranza sia in grado di rispettarla. Le prime due giornate di votazione in c ...