Fdi | Calenda contro La Russa | ' Costituzione cara ai sovietici? La Russa si dimetta'

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Laè il fondamento delle nostre istituzioni e della nostra storia repubblicana. Chi la attacca dalle istituzioni, definendola “ai” commette un atto di inaudita gravità, di grande ipocrisia e di discreta ignoranza. Se non ci si riconosce nellala soluzione è semplice. Dimettersi". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo, attaccando il presidente del Senato, Ignazio La, ieri protagonista di un dibattito ad Atreju sulle riforme istituzionali.

Roma, 7 nov (Adnkronos) - " Azione è stata invitata al congresso di Fdi a Bologna . Siamo andati ad ascoltare e anche per affermare il principio che in ... (liberoquotidiano)

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Io faccio un confronto con Urso sulla politica industriale. Ovviamente non condivido nulla delle alleanze della Meloni ... (liberoquotidiano)

Prodi 'benedice' Schlein: "Può federare il centrosinistra"

... "il problema è farsi federare...", alludendo alle ritrosie dei potenziali alleati daa ... E proprio mentre Elon Musk con la sua Tesla sta arrivando da, il Professore rimarca: "Quando ...

Atreju, 'Viva l'Italia anti-comunista': la reazione di Carlo Calenda La7

Calenda, avvio del processo di adesione di Kiev all'Ue è storico Agenzia ANSA

Calenda all'attacco di Elon Musk: "Sembrava Dio, ma è un ricco viziato"

Le parole di Elon Musk alla convention di Fratelli d'Italia Atreju non convincono Carlo Calenda. Che boccia senza appello il fondatore di Tesla e le sue dichiarazioni sul calo demografico.

FDI: TERZA GIORNATA DI ATREJU, STANDING OVATION PER MELONI, NEL POMERIGGIO INTERVENTO DI BIONDI

ROMA – Standing ovation per Giorgia Meloni al suo arrivo ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in svolgimento a Roma. La presidente del Consiglio e leader di FdI ha preso posto in prima fila nel ...