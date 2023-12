Favino | «il successo di “C’è ancora domani” è merito di Cortellesi non del cinema italiano» Repubblica

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pierfrancescointervistato da. Parla del, di Paola(il cui film “C’è” ha superato i trenta milioni di incasso) ma anche di Coppa Davis e di possibilità di comunicare. Il caso “C’è”?«Conosco Paola da trent’anni, sono strafelice. Ma non mi piace l’idea che si associ Paola e: Paola sta facendo una cosa che va riconosciuta a lei. Sarebbe ingeneroso, visto quel che succede rispetto al racconto femminile, saltare sul carro del vincitore. Una delle cose più belle, se pensiamo ai film diquest’anno, è che sono fuori da ogni possibilità di previsione algoritmica. Significa che l’intuizione umana, creativa, dell’artista, ...

Adriano Giannini: "Quando ho lavorato con Madonna..."

Esce al cinema 'Adagio', noir sentimentale con, Servillo e Mastandrea X Leggi anche › ... Uscito nel 2002, Travolti dal destino (con la regia di Guy Ritchie) non ha ottenutoal ...

Festival di Venezia 2023, Pierfrancesco Favino e tutto quello che è successo sul primo red carpet Vanity Fair Italia

Pierfrancesco Favino e la polemica a Venezia: "Fate interpretare gli italiani agli attori italiani" Elle

Wonka, Favino più Servillo, Santocielo, Ferrari e altri 6 film da non perdere al cinema o in streaming

Le prime visioni nelle sale e le novità nelle sale: «Wonka», «Adagio», «Santocielo», «Ferrari», «Il faraone, il selvaggio e la principessa», «Il maestro giardiniere», «20.000 specie di api», «Il mammo ...

Pierfrancesco Favino: “Il nostro cinema è vivo anche se qualche volta ci svalutiamo da soli”

Intervista all’attore criminale in ‘Adagio’ di Stefano Sollima e, ancora in sala in ‘Comandante’ di Edoardo De Angelis ...