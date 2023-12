Fascina ricorda Berlusconi | «Voleva Leao centravanti | e Giroud…»

(Di sabato 16 dicembre 2023) MartaSilvio, scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni, e la sua eterna passione per il Milan: «Tra i calciatori del passato il suo preferito è stato Franco Baresi, mentre della squadra attuale – racconta la deputata di Forza Italia – direie Giroud. Gli sarebbe piaciuto vedere Rafa essere impiegato da, peraltro gli era anche molto simpatico. Di Giroud apprezzava le doti calcistiche ma gli rammentava di tagliarsi la barba». «E’ sempre stato vicino ai suoi tecnici, da Sacchi a Palladino, passando per Capello e Ancelotti – racconta sulle colonne del Corriere della Sera l’ex compagna del Presidente -. Diceva di essere lui stesso una parte dei suoi allenatori, li sentiva quotidianamente e dispensava consigli. Non era uno da costruzione dal basso, ...

