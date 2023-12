Ex magistrato venezuelano arrestato in vacanza a Napoli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti della Questura dihannoun exin esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità giudiziarie del Venezuela per il reato di estorsione. L’ex, all’epoca a capo della Procura distrettuale dello stato di Portuguesa (Venezuela), secondo quanto riferito dal suo avvocato, Alexandro Maria Tirelli, era fuggito dal suo Paese nel 2014 per motivi politici, durante le violente proteste e i disordini dovuti al caro vita e alle contestazioni contro il presidente Nicolas Maduro. Moises Raul Cordero Mendez, si trova ainda alcuni giorni insieme con la famiglia e sarebbe un attivo tifoso del, quindi avrebbe associato al turismo anche ...

