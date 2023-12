Europee | Schlein lancia il Pd | “Meloni ci fa tornare all’austerità” Orlando | “Rivotare Von der Leyen? No | serve alternativa su sociale e pace”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nomi e liste? Neanche a parlarne, prima i temi in vista delle decisive elezioni, ripete da settimane la segretaria Pd Elly. Eppure, dal “Forum Europa: verde,e giusta“, la due giorni organizzata a Roma dai dem in un enorme capannone sulla via Tiburtina accanto a degli studi televisivi, perre di fatto la campagna elettorale, il dibattito interno e i convitati di pietra non mancano di certo. Perché se dal palco interviene Paolo Gentiloni, il commissario agli Affari economici, ora invocato come possibile ‘federatore’ del campo progressista, ora come carta da giocare per i prossimi ruoli di vertice in Europa, così come invocato dalle minoranza in chiave anti-segretaria, chi manca è un altro nome che torna a circolare, quello dell’ex premier Mario Draghi. Era stata la stessa ...