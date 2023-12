ESCLUSIVA Accoltellamento al Buonarroti | la testimonianza della docente in classe al momento dell’evento delittuoso

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 16 dicembre 2023) Caserta. Nell’ambito dell’istruzione, uno degli aspetti più importanti è la creazione di un ambiente sicuro e accogliente per gli studenti. Tuttavia, la realtà può talvolta presentare sfide inaspettate, mettendo a dura prova la forza e la resilienza di una comunità scolastica. Questo è esattamente ciò che è accaduto nel pomeriggio del 13 dicembre presso l’ITSdi Caserta, dove il personale e gli studenti del corso serale hanno dimostrato coraggio e solidarietà nell’affrontare un drammatico, quanto inaspettato ed ingiustificato, episodio di violenza. Un esempio di cittadinanza attiva, una lezione di educazione civica messa in pratica daiani. L’incidente ha visto una studentessa diciottenne A.P. aggredita, inaspettatamente, con un coltello, da una sua coetanea M.C., una diciassettenne, all’interno delle mura scolastiche, in un’aula ...