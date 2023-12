“Era piena di gioia di vivere” | anche Inbar è stata uccisa | aveva solo 27 anni

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023)Haiman, una studentessa e artista di strada di 27, ètragicamentedurante la sua prigionia a Gaza dopo essererapita da Hamas. Il suo rapimento è avvenuto il 7 ottobre, durante il massacro del festival musicale Supernova vicino a Re’im, un evento che ha visto l’uccisione di 346 persone e il rapimento di dozzine di altre persone portate a Gaza come ostaggi??. Haiman èricordata dalla sua famiglia come una personadi “creatività, altruismo edi“. Era appassionata d’arte e graffiti, e studiava comunicazione visiva a Haifa, doveincontrato il suo partner, Noam Alon. La coppia stava per iniziare il quarto anno di studi prima del tragico evento del 7 ottobre. ...