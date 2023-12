Ennesimo colpo alle porte di Benevento | malviventi entrano in casa e rubano oro e argento

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoSembra non arrestarsi l'escalation di furti in abitazione. Nella serata di ieri, intornoore 20.30, in via Fermi a Sant'Angelo a Cupolo,approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno forzato una finestra e si sono intrufolati nel loro appartamento. I ladri hanno portato via monili d'oro e prodotti di argenteria. Sul posto i Carabinieri che hanno da subito avviato le indagini per risolvere il caso.