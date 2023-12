Emma Marrone a proposito della partecipazione a Sanremo 2024 | “Ecco quale sarà la sfida più grande”

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 dicembre 2023)farà parte dei 27 Big in gara alla 74esima edizione del Festival di, tredici anni dopo la sua prima volta sul palco dell’Ariston. In una recente intervista rilasciata a Grazia.it,ha spiegato cosa prova nel partecipare (per la quarta volta in carriera) a: E’ sempre emozionante e sicuramente c’è sempre un po’ di ansia, però negli anni mi sono anche molto divertita. E non mi metto incon gli altri. Lapiùè sempre quella con me stessa, e ogni volta mi dico: vediamo quest’anno che cavolo combino. La vincitricenona edizione di Amici di Maria De Filippi ha però ammesso che non quest’anno non porterà sua madre con sé, alla luce dei tanti impegni che ...