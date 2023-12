Emiliano dice sì al terzo mandato e poi sul centrodestra | “Ho un’idea”

Leggi su notizie

(Di sabato 16 dicembre 2023) Michele, governatore della Puglia, in un’intervista a ‘Il Secolo XIX’ parla dele si sofferma sulla situazione del. Il limite ai due mandati continua a tenere banco in politica. I governatori spingono per toglierlo e tra loro c’è anche Michele, che in un’intervista a Il Secolo XIX sottolinea come questo per lui “è incostituzionale. Il principio di sovranità che c’è nei primi articoli della Costituzione non può trovare limiti“. Michelesì al– Notizie.com – © Ansa“Se i cittadini vogliono votare una persona come presidente della Regione – aggiunge– dovrebbero farlo liberamente anche perché c’è un’altra cosa da sottolineare: questo limite ...