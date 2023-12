Elon Musk sul palco di Atreju con uno dei suoi 11 figli | «Per gli ambientalisti la natalità è un male L’immigrazione non risolve il problema»

Mister X Elon Musk arriva ad Atreju , kermesse di Fratelli d’Italia . Il patron di Tesla e di X fa ingresso in sala , acclamato dal pubblico in sala , e ... (ildenaro)

Il patron di Tesla e X ha parlato di crisi della demografia e di immigrazione. "L'Italia è un buon Paese in cui investire, è grande paese ma vorrei ... ()

"Fate bambini". Elon Musk sul palco di Atreju col figlio "Non demonizziamo petrolio e gas. Gli ambientalisti..."

"E' importante avere figli e creare una nuova generazione. E per quanto possa sembrare semplice, se le persone non hanno figli, non esiste una nuova ... ()