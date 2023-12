Elon Musk spiazza tutti | come si presenta ad Ateju | non è solo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Con un semplice "yes",ha confermato su X la sua partecipazione ad Atreju. Il proprietario del social network ha risposto in modo diretto a chi gli chiedeva se avesse accettato l'invito del presidente del Consiglio Giorgia Mi a intervenire oggi alla kermesse di Fratelli d'Italia. Il grande giorno è arrivato. Il patron di Tesla ha fatto il suo ingresso blindato a Castel Sant'Angelo. Dopo essere sceso da una riconoscibile Tesla bianca e indossando una maglietta a maniche corte,è stato accompagnato da numerose forze dell'ordine e da un elicottero che ha sorvolato la zona. Ciò che più ha catalizzato l'attenzione del pubblico, però, è stata la scelta dell'imprenditore dirsi sul palco in compagnia di uno dei suoi figli. Il patron di Tesla e di X ha fatto ingresso in ...

Giovanni Ferrero non ha competitori in Italia. Come ogni anno Forbes ha stilato la “ classifica dei più ricchi ” e l’imprenditore del gruppo Ferrero ... (ilfattoquotidiano)

Ad Atreju sbarca Musk. Ma Edi Rama gela FdI: "Sono amico di Soros"

Ma l'attesa è tutta per, propriteario di X, ex Twitter. Il primo a parlare è il co firmatario del patto sui Migranti Rama, che viene introdotto sul palco da una voce che avverte: 'Non ...

Ad Atreju sbarca Musk. Ma Edi Rama gela FdI: "Sono amico di Soros"

E' la giornata degli ospiti internazionali: Rama, Sunak e Musk. Il premier albanese difende il patto migranti appena bocciato dalla Corte albanese: “Non è incostituzionale” ...

Atreju, Rama: «Fiducioso su intesa migranti». Spalletti: «Mie idee politiche non cambiano». Arrivato Elon Musk

Arrivo blindatissimo per Elon Musk ad Atreju. A Castel Sant'Angelo, dove è in corso la kermesse di FdI, l'arrivo di Elon Musk è stato accompagnato da numerose forze dell'ordine e un elicottero che ha ...