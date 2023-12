Elon Musk alla kermesse di Fdi | “La natalità cala | fate più figli o la vostra cultura scomparirà”

Leggi su tpi

(Di sabato 16 dicembre 2023)di Fdi: “Lapiùè stato tra gli ospiti di Atreju, la festa nazionale di Fratelli d’Italia in svolgimento a Roma. Il patron di Tesla è arrivato con ilo in braccio esortando gli italiani a fare più. .@intervistato ad #Atreju da @NicolaPorro.https://t.co/u5Gf4Y9epG — Atreju (@Atreju2023) December 16, 2023 Intervistato da Nicola Porro,ha dichiarato: “L’Italia è un bellissimo Paese in cui investire, è un grande Paese ma vorrei sottolineare che mi preoccupa il tasso dicosì basso”. “Se un’azienda investe ...