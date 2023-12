Elon Musk a sorpresa col figlio alla Galleria Borghese accolto da Sangiuliano – Foto

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) –è arrivato anel pomeriggiodal ministro della Cultura Gennaro, l'amministratore delegato di Tesla si è presentato accompagnato da una piccola delegazione e con in braccio uno dei figli (). All'ingresso, a quanto apprende l'Adnkronos, il ministro ha insistito per pagare personalmente i ticket d'entrata.

è arrivato a sorpresa nel pomeriggio alla Galleria Borghese. Accolto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, l'amministratore delegato di Tesla si è presentato accompagnato da una ...

Atreju, Elon Musk col figlio sul palco: «Fate più bambini». Sui social scoppia il caso: «Sanno che ha fatto ricorso alla maternità surrogata»

Non sono mancate le polemiche. Elon Musk si è infatti presentato con il figlio avuto da una «gestazione per altri», - «utero in affitto» o «maternità surrogata» detto in altre parole, una pratica ...

Elon Musk visita la Galleria Borghese a sorpresa Elon Musk, l’amministratore delegato di Tesla, ha fatto una visita a sorpresa alla Galleria Borghese nel pomeriggio di ieri. Accompagnato da una piccol ...