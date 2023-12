Elon Musk a sorpresa col figlio alla Galleria Borghese accolto da Sangiuliano – Foto

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) –è arrivato anel pomeriggiodal ministro della Cultura Gennaro, l’amministratore delegato di Tesla si è presentato accompagnato da una piccola delegazione e con in braccio uno dei figli (). All’ingresso, a quanto apprende l’Adnkronos, il ministro ha insistito per pagare personalmente i ticket d’entrata. Nel corso della visita al museo, l’imprenditore sudafricano, affiancato ddirettrice del Museo Francesca Cappelletti, dal titolare del dicastero di via del Collegio Romano, dal capo segreteria Manuele Merlino e dallo staff del Ministero, è rimasto affascinato dai capolavori presenti all’interno dellae si è ...

Elon Musk è arriva to ad Atreju 2023 con una Tesla bianca, ma non era solo durante il tragitto e nemmeno dopo avere lasciato la festa di Giorgia ... (open.online)

Dopo il primo anno del governo M Elon i, Atreju assume un nuovo significato. La festa giovanile della destra italiana era nata come evento minore , ... (quifinanza)

Musk e Salvini, incontro di un'ora: dal Ponte ai migranti, i temi

Più di un'ora di colloquio a tutto campo negli uffici del Mit tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e. Lo riporta il ministero sottolineando come Salvini e il patron di Space X, ...

Musk al ristorante siciliano in Prati: l'arrivo sulla Tesla, il bagno di folla Corriere TV

“Rainews ha interrotto la diretta di Schlein per quella di Musk dalla festa di Fdi”: il Pd vuole il direttore Petrecca in commissione Vigilanza

Ha sospeso la diretta dell’assemblea nazionale del Pd proprio mentre stava per parlare la segretaria Elly Schlein, per mandare in onda l’intervento di Elon Musk ad Atreju, la festa di Fratelli d’Itali ...

Musk ad Atreju: E' importante avere figli

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2023 "E' importante avere figli e creare una nuova generazione. E per quanto possa sembrare semplice, se le persone non hanno figli, non esiste una nuova generazione.