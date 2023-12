Edi Rama ad Atreju | «L’accordo sui migranti è legale Lager? Ci vuole rispetto per le vittime dei veri lager»

Leggi su open.online

(Di sabato 16 dicembre 2023) Non ha dubbi Edichecon l’Italia per i centri di accoglienza deiin Albania siano legali. E non lo preoccupa quindi la sospensiva della Corte costituzionale di Tirana: «La Corte ha fatto il suo dovere – ha detto il premier albanese ospita ad– perché per la Costituzione è automatico sospendere un accordo per prenderlo in considerazione prima della ratifica del Parlamento».si dice fiducioso, davanti alla premier italiana Giorgia Meloni in prima fila tra il pubblico: «Entro marzo è il limite del tempo, ma credo che la decisione sarà presa molto prima, perché è un accordo molto importante e bisogna che entrambi i governi sappiamo se possono andare avanti o no». SulItalia-Albania, secondo«si è fatto un rumore ...