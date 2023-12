Ecco il lato gustoso della new space economy

Leggi su formiche

(Di sabato 16 dicembre 2023) Cosa si mangia per cena è un affare serio, soprattutto per noi italiani. Se poi i commensali hanno un tavolo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) o sui futuri avamposti dell’umanità nello spazio, il piatto viene servito con un contorno di scienza, tecnologia e logistica. Senza però perdere di vista cultura e gusto. Questo è l’ItalianFood Project – presentato giovedì all’Ambasciata d’Italia di Washington – che il prossimo 10 gennaio con la missione Axiom 3 porterà l’eccellenzacucina italiana verso la ISS. L’equipaggiomissione di cui fa parte il colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, gusterà la cucina tradizionale italiana sia durante i 14 giorni di quarantena primapartenza, con menu preparati da Rana, sia in orbita, grazie a quelli creati da Barilla. “Questa missione – ...