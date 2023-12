Ecco i segreti della vita di Giambruno Vecchi smonta il caso assurdo

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ieri pomeriggio ho moderato un dibattito ad Atreju. In meno di dieci minuti ho incrociato o intravisto i ministri Carlo Nordio (giustizia), Giuseppe Valditara (istruzione), Gennaro Sangiuliano (cultura), Marina Elvira Calderone (lavoro), Francesco Lollobrigida (agricoltura), una manciata di senatori e deputati, viceministri e sottosegretari, ex ministri vari (tra cui Cesare Damiano e Maurizio Sacconi), Carlo Cottarelli, don Maurizio Patricello, il sottosegretario Alfredo Mantovano, Matteo Renzi, il segretarioCisl, Luigi Sbarra, il direttore generaleRai, Giampaolo Rossi e molti altri. Insomma c'era il mondo: la pacchia per qualsiasi giornalista. Basta saper formulare le domande giuste. Senza contare chi era passato in mattinata (Giancarlo Giorgetti su tutti) e chi dopo le 18. Eppure in serata ho scoperto che per molti la notizia ...