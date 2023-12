È violenza | difendendosi o meno con i denti da un rapporto orale Un’ovvietà a processo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Su una domanda che un’avvocata difensora alper stupro in corso a Tempio Pausania ha rivolto alla giovane accusatrice, ho un argomento che non ho visto avanzare. (Ma la mia rassegna delle reazioni sui giornali, sui social e in radio e tv, è parzialissima, e anche così ne ho abbastanza). Devo presumere che la domanda cui mi riferisco – “Perché non ha reagito coidurante il?” – sia stata effettivamente posta, come assicurano gli articoli che leggo. I quali, anzi, le allegano una dichiarazione della medesima avvocata: “Non le ho chiesto niente che non le fosse già stato chiesto”. E che apre un adescante squarcio sull’itinerario precedente dell’indagine, che conta quattro anni e mezzo dai fatti. Quattro anni e mezzo lungo i quali si deve immaginare che carabinieri o altre e altri agenti di ...