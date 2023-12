È radioattivo | il pugno di ferro di Giorgetti | come fa impazzire Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Sul Superbonus, e in particolare sulle modalità di attuazione decise dai Cinquestelle, Giancarlonon è mai stato tenero. Ieri il ministro dell'Economia, ospite di Atreju, è stato durissimo: «È ancora. Nel momento di massimo dolore per l'economia il Superbonus poteva avere senso, ma poi andava ridotto. Ora gli abbiamo messo sopra un sacco di sabbia ma continua a emanare radioattività». Il conto da pagare, secondo l'esponente della Lega, «è arrivato a 94 miliardi e entro fine anno sforeremo i 100». Davanti a questo quadro,sfodera anche il paragone con la «morfina di Stato». Ecco perché: «Quando fai un'operazione hai dolori e ti danno morfina, poi vaneggi, poi succede che l'anestesista giorno per giorno deve ridurre la morfina ma normalmente il paziente ne vuole ancora. E così è andata col Superbonus». ...