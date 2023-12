È morto Toni Negri | una vita tra estremismo e filosofia

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) La notizia della morte di, avvenuta a Parigi all’età di 90 anni, riporta alla luce la figura controversa dell’ex leader di Autonomia Operaia. La notizia è stata comunicata dalla moglie, Judith Revel. Nato il 1 agosto 1933 a Padova,è stato una figura poliedrica, trapolitica e attivismo radicale., formatosi in, è emerso come uno dei pensatori più influenti del movimento operaio italiano negli anni ’70. La sua carriera accademica e politica è stata segnata da posizioni radicali e da un forte impegno nel movimento di Autonomia Operaia, un gruppo di sinistra estrema italiana. Le sue idee, spesso controverse, hanno attratto ammiratori e detrattori in egual misura.è stato al centro di una ...