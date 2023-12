E’ morto Toni Negri | storico leader di Autonomia operaia aveva 90 anni

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) –questa notte a Parigi, all’età di 90. La notizia, annunciata ai media dalla moglie Judith Revel, è stata confermata su Instagram dalla figlia Anna. Fondatore di Potere operaio,di, teorico dell’anti-Stato, considerato l’ideologo della lotta armata, condannato per associazione sovversiva e poi a lungo latitante, il filosofo e politologoha impersonificato nel mondo dell’estrema sinistra, suo malgrado, “il cattivo maestro” per eccellenza. Nato a Padova il 1 agosto 1933, Ano (nel 1967 ottenne la cattedra di filosofia politica presso la Facoltà di Scienze politiche ...

