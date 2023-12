È morto Toni Negri | il filosofo «cattivo maestro» | aveva 90 anni

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ènella notte a Parigi a 90e politologo, fondatore di Potere operaio e Autonomia operaia. A confermare la notizia la sua compagna, la filosofa francese Judith Revel, seguita sui social da amici e allievi. Nato a Padova il 1 agosto 1933,era stato tra i principali teoretici del marxismo operaio, spesso definito «» neglidella sua militanza politica nelle organizzazioni extraparlamentari. Negrì fu incarcerato e processato nel processo 7 aprile, dove era accusato di partecipazione ad atti terroristici e di insurrezione armata. Assolto da quelle accuse, fu poi condannato per associazione sovversiva e concorso morale nella rapina di Argelato, in provincia di Bologna. ...

PADOVA - La sua aula era al piano terra. Appena si entrava nel palazzo della facoltà di Scienze politiche si girava a destra ed ecco che alla cattedra sedeva Antonio Negri, ...