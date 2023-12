(Di sabato 16 dicembre 2023) Su una parete d’una sala piuttosto anonima del Museo Carnavalet, il ritratto di Georges, opera di Bençion Rabinowicz (più noto col nome di Benn), sembra scrutare con circospezione chi si soffermi a guardarlo. Raffigura un uomo avanti con gli anni, con un viso pieno e rotondo, l’incarnato d’alabastro, appena soffuso d’un rosa pallido, gli occhiali rotondi, l’abito grigio tortora, di foggia antiquata e d’un tono appena più scuro del panciotto, il farfallino blu, che gli conferisce un aspetto serio e autorevole, quale si confà alla professione da lui esercitata. È stato un medico, sebbene non per lungo tempo. Tuttavia – notò André Maurois commemorandolo – egli dovette alla scienza medica «la sua metafisica e la sua morale, una morale costruita con coraggio su una conoscenza disincantata degli uomini, delle loro debolezze e delle loro ignoranze». Fu forse per ...

Duhamel, l'antimodernista che cercava la santità

