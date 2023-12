Donne che dicono no | Valeria Grasso presenta il suo libro a Roma

l’Italia per come la conosciamo oggi (pezzo più o pezzo meno), libera dal ‘giogo straniero’, nasce nel 1861, quando la penisola fu unificata, almeno ... (luce.lanazione)

Il sacco di sabbia per arginarne gli effetti nocivi non è bastato: il Superbonus continua ad essere radioattivo. Il ministro dell’Economia Giancarlo ... (feedpress.me)

La scrittrice Siba Shakib: "In Afghanistan sono abituati alla guerra, 20 anni di successi traditi e distrutti in un batter d'occhio" (ilgiornale)

Atreju, Spalletti: "Confonto con tutti", così silenzia le critiche sinistre

Infine un passaggio sul tema della violenza sulle: 'Serve un' ora di buon senso a scuola'. 'Spalletti di FdI Non so come la pensa politicamente, pensonon la pensi come noi. È un fratello ...

Lo show di Elon Musk ad Atreju: “No migranti illegali, il virus ‘woke’ è malvagio”

L’imprenditore miliardario Elon Musk ha partecipato ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, e dal palco ha toccato diversi argomenti: ...

I dieci consigli dell’esperto per affrontare l’endometriosi senza farmaci: dalla dieta alla fangoterapia

Trattare l’endometriosi senza farmaci è possibile. Il ginecologo Fasolino ci spiega come stile di vita, alimentazione, sostegno psicologico e ...