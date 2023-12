Dominik Paris trionfa in Val Gardena

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 (Adnkronos) –torna alla vittoria e fa sua la discesa della Val, valida per la Coppa del mondo di sci. L'azzurro ha messo alle spalle il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e lo statunitense Bryce Bennett. Il trionfo numero 22 della carriera nella discesa della Valconsente adi consolidare la terza posizione nella classifica dei vincitori all-time maschili in Coppa del mondo e all’Italia di salire a quota 193 successi. Irraggiungibile in cima alla classifica complessiva rimane Alberto Tomba, arrivato a 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante), seguito da Gustavo Thoeni con 24 trionfi (11 in gigante, 9 in slalom e 4 in combinata). — [email protected] (Web Info)