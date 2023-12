Djaló e Calobah | l’Inter ha la sua preferenza | la motivazione – SI

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023) A gennaio è atteso un nuovo colpo di mercato del. I nomi in lista per il rinforzo in difesa sono due:e Chalobah. Su Sportitalia arrivano maggiori informazioni sulla posizione del club nerazzurro.– La catena di destra delsembra sgretolarsi dopo una serie di infortuni e assenze importanti. Dunque è molto probabile che a gennaio arrivi un rinforzo per la difesa. I nomi che più spesso sono stati accostati al club nerazzurro sono quelli di Tiagodel Lille e Trevoh Chalobah del Chelsea. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, però, la dirigenza di Viale della Liberazione ha una suafra i due.andrebbe più volentieri su, monitorato nelle ultime settimane dai nerazzurri, rispetto all’altro ...