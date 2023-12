Disforia di genere | come funziona il percorso di affermazione per le perone trans

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 16 dicembre 2023) Vivere prigionieri di un corpo percepitosbagliato. Affrontare la quotidianità sopraffatti da una condizione di disagio e sofferenza persistenti. Parliamo didi, che si manifesta quando la propria identità, maschile o femminile, è considerata estranea al sesso biologico d’appartenenza. Alcune persone si sentono e vivonouna donna, pur essendo nate in un corpo maschile. Altre si sentono un uomo, ma sono biologicamente femmine. Altre ancora, non binarie, non si identificano in nessuno nei due generi o in entrambi. E il malessere, in tutti i casi, è tanto. Il Policlinico Sant’Orsola di Bologna offre undedicato agli adulti e agli adolescenti che manifestano incongruenze diche prevede una collaborazione fra diversi ...