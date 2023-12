Discesa libera | Paris rinasce in Val Gardena | “Una vittoria che vale | dopo un anno tribolato”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 16 dicembre 2023) Bolzano – Torna sul primo gradino del podio Dominikla deludente scorsa stagione. L’Azzurro si impone sulle nevi di casa della Valin. E’ una bella favola in Coppa del Mondo allora, targata Italia. Il tempo del primo posto conquistato è quello di 1.59.84, in una gara perfetta sul tracciato della Saslong. Per il miglior velocista della storia tricolore è lanumero 22 in carriera. Alle sue spalle si è piazzato il norvegese Aleksander Kilde, cinque volte vincitore sulla stessa pista e terzo si è classificato l’americano Bryce Brennett, vincitore dellasprint dello scorso giovedì. L’Azzurro Mattia Casse si è piazzato al settimo posto. Più indietro, tra gli altri Florian Schieder in 2.01.44 e Christof Innerhofer in ...