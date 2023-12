A Taiwan la democrazia non è un lusso

La piccola nazione insulare, secondo il rapporto 'People power under attack 2023' diffuso dalla Ong per iCivicus, è l'unica del continente asiatico a essere classificata come 'aperta'. ...

Una giornata per celebrare i diritti umani AGI - Agenzia Italia

Diritti umani, El Mansoub: io diplomatico al lavoro per la pace - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

A Taiwan la democrazia non è un lusso

A Taiwan la democrazia funziona. In Asia, più che una regola, è un'eccezione: tra Cina, Corea del Nord, Laos e Myanmar, nel ...

Patrick Zaki, la Palestina e il diritto alla ribellione

All’inizio di questa settimana, mi è capitato di trascorrere la giornata in compagnia di Patrick Zaki, l’attivista egiziano per i diritti umani al centro di una vicenda ben nota all’opinione pubblica ...