(Di sabato 16 dicembre 2023) Continua a far discutere ilcon la procura federale di Josè. Il tecnico giallorosso è stato punito con un 'ammenda da 20 mila euro da devolvere all' Associazione Italiana ...

Dionisi e la frecciata a Mourinho sul patteggiamento: la frase detta in conferenza

A tornare sul discorso è stato proprio il tecnico dei neroverdi, Alessio, che ha parlato della ...

Dionisi e la frecciata a Mourinho sul patteggiamento: la frase detta in conferenza Corriere dello Sport

Maxime Lopez, frecciatina a Dionisi "Diverso da Italiano e De Zerbi" CanaleSassuolo.it

Dionisi e la frecciata a Mourinho sul patteggiamento: la frase detta in conferenza

Il tecnico del Sassuolo sull'ammenda da 20mila euro da devolvere in beneficenza per lo Special One dopo le parole su Marcenaro e Berardi ...

Attacco feroce in diretta: “È un allenatore scarso”

Non solo per parlare del ‘suo’ Bologna, la grande rivelazione della Serie A di quest’anno. A ‘Tv Play’, Gigi Maifredi ha parlato anche della Juventus da lui allenata senza successo, lanciando una frec ...