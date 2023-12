Delitto Fiorenza Rancilio | convalidato il fermo del figlio | è ancora ricoverato Forse ha lavato l’arma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il giudice per le indagini di Milano, Giulio Fanales, haildi Guido Pozzolini Gobbie disposto la custodia cautelare in carcere del 36enne,al Policlinico di Milano, “in precarie condizioni sul piano psicologico”. Nell’ordinanza di 12 pagine si esclude che l’uomo, accusato di omicidio volontario aggravato della madre, abbia agito per legittima difesa non avendo trovato sul suo corpo tracce di ferite. Ci sarebbe il “pericolo di fuga” di, che è residente in Svizzera, e “dotato delle finanze utili al proprio mantenimento prolungato in territorio estero”. La Procura di Milano aveva chiesto la custodia cautelare in carcere da eseguirsi anche in un luogo di cura. Il legale di, avvocato ...