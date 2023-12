Roccella: "Il gender è patriarcato". E la dem Concia si schiera con lei

... mi metterei a governareportare a casa risultati promessi". Lì dove famiglia, lavoro femminile ... niente donne a beneficiare degli incentivi, solo madri, tra(se si hanno almeno ...

Bonus mamme, cosa sapere sullo sconto sui contributi per chi ha due o più figli Sky Tg24

Decontribuzione per le assunzioni nel sud Italia: proroga fino a giugno 2024 Noi Notizie

Decontribuzione per le assunzioni nel sud Italia: proroga fino a giugno 2024 Fitto giudica positivamente la decisione della commissione Ue

“Si tratta di una misura che ha già dato importanti risultati”, prosegue il Ministro, “e questa proroga, la cui durata è legata all’analoga estensione temporale già annunciata dalla Commissione ...

Famiglia, Eugenia Roccella ad Atreju: "I buoni provvedimenti fatti da altri, come l'assegno unico, li difendiamo e li conserviamo"

Eugenia Maria Roccella (Ministra per la Famiglia): "Difendiamo l'assegno unico, aumentandolo per il primo figlio e per le famiglie numerose. Essenso sotto procedura di infrazione, in questa nuova ...