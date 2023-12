David Beckham aggiusta la tv in mutande e Victoria non si trattiene | “L’elettricista… Sei il benvenuto” Samsung avvisa i consumatori | “Se vi si rompe | non viene lui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) I social sono in continua evoluzione e sfidano gli utenti a stare al passo con i tempi. Se l’arrivo di Threads sta mettendo alla prova la durata di X, Instagram nelle ultime ore si è trasformato in una vera e propria bacheca di annunci. Il motivo? Tutta colpa die di sua moglie. La consorte dell’ex calciatore ha pubblicato una foto sul suo profilo raffigurante il marito in boxer intento a riparare il televisore. “L’elettricista è venuto a riparare la tv… Sei il!”, ha scritto a corredo del post. Stando ai numerosi commenti comparsi sotto al post pare che numerosi utenti sarebbero pronti ad aprire la porta di casa per l’elettricista sex symbol. Lo scatto, nella sua semplicità, mostra un fisico scolpito, tatuaggi in bella vista e boxer griffati Calvin Klein. In ...