Damsel | tutto quello che sappiamo del fantasy con Millie Bobby Brown

Leggi su movieplayer

(Di sabato 16 dicembre 2023), il nuovo film Netflix in arrivo a marzo 2024, originale e intrigante, nasconde bene la sua natura, lasciando qualche indizio sparso.è il nuovo lungometraggiodiretto da Juan Carlos Fresnadillo (28 settimane dopo, Intruders) presentato, in particolare, durante la Geeked Week 2023, evento verticale della piattaforma americana dedicato a tutte le uscite seriali e cinematografiche del presente e del futuro. Inizialmente prevista per ottobre 2023, come tra l'altro sottolineato da un video recap della N rossa risalente ad inizio anno, la pellicola è stata poi spostata all'8 marzo 2024, creando ancora più aspettative e mistero. Sì, perchéin realtà ben poco di questo progetto, che poggia saldamente le sue basi su una giovane attrice rivelazione, che proprio con …